Eng nei Etüd vun der Fachzäitschrëft "The Journals of Gerontology" beleet, dass Koppelen, déi méi dacks zesummen Alkohol drénken, och méi laang glécklech zesumme sinn. Wann ee bedenkt, dass een hautdesdaags en neie Partner souwisou meeschtens an enger Bar oder am Club kenne léiert, läit et op der Hand, dass och do déi meescht schonn een oder zwee Glieser eran hunn. Besonnesch wann een op der Sich ass, fält engem d'Flirten mat e bëssen Alkohol am Blutt méi liicht.Fir hir Etüd goufe ronn 2.700 Koppele befrot, déi am Duerchschnëtt zanter 33 Joer zesumme sinn. Et wéisst een awer net genee, firwat grad déi Koppele méi laang zesumme sinn, déi och emol zesummen drénken. "Vläicht läit et ganz einfach just dorun, dass déi Koppele méi eng relax Zäit matenee verbréngen, dat heescht net iwwert d'Aarbecht oder d'Kanner schwätzen an hir Zäit zesumme besser notzen", mengt Dr. Kira Birditt vun der Universitéit Michigan.Am Resumé kann een also behaapten, dass vun Zäit zu Zäit e Patt zesummen ze drénken, enger Bezéiung richteg gutt deet. Oppassen sollt een awer, dass dat net ze eesäiteg gëtt, respektiv just ee säi Patt drénke geet, iwwerdeems deen aneren doheem waart. Do provozéiert ee grad de Contraire an de Sträit ass virprogramméiert.