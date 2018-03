Futtball ass eng Passioun - Autogramm- a Selfie-Juegd (13.03.2018) De Jean-Babtiste Righetto, och nach Gianni genannt, ass ee wierklech aussergewéinleche Futtballfan.

All Joers reest hien dausende Kilometer, op der Juegd no engem Selfie mat de gréisste Fussballspiller vun der Welt, wéi zum Beispill mam Cavani, Neymar, Figo oder dem Maradona.Dofir hëlt hie sech meeschtens en Zëmmer an deem Hotel, wou och d’Ekippe logéieren. Sou kënnt hie méi einfach mat senge Virbiller a Kontakt, ouni Problemer mat der Security ze kréien.A sengem Haus am Minett huet den Gianni op zwou Etagen scho bal e richtege Musée ageriicht. Vun de 5 Zëmmere sinn der ganzer 3 sengem gréissten Idol gewidmet, dem Rivera.Viru kuerzem krut den Gianni Post aus dem Palais vum Fürstentum Monaco. Eng Invitatioun fir de Golden Foot Award. En Event, op deem déi beschte Futtballspiller fir hir Karriär geéiert ginn.Den Gianni huet Rendez-vous mam Gilbert Marin, si deelen déi nämmlecht Passioun. De Gilbert huet ganzer 7.000 Autogrammer vun 1.500 Spiller. Dorënner och eng Widmung vum Allergréissten ënnert hinnen, dem Pele.De Golden Foot Award gouf vum Antonio Caliendo an d’Liewe geruff, dem fréieren Agent vum Maradona an anere Fussball-Staren.An och dëst Joer wäerte sech international Top-Spiller hei op der Champions-Promenade mat hiren Ofdréck veréiwegen.