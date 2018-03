Sporttracking benotzen, fir d'Leeschtung ze optiméieren (13.03.2018) Ëmmer méi Sportler wëlle wëssen, wou si dru si mat hirem Training, wat si leeschten a wéi si sech verbessere kënnen.

Wann d’Wieder dobausse besser gëtt, da kritt d’Sportler-Häerz erëm Loscht aktiv ze ginn. Awer wann ech gelift net einfach esou. Wee performant wëll sinn, fir dee geet haut des Daags näischt méi laanscht den Tracking, deen nieft den Informatiounen iwwer Wee a Vitesse och festhält, wéi de Kierper matmécht beim Training. An d’Evolutioun, an deem Beräich, geet ëmmer weider. An der Schwäiz zum Beispill gouf elo en T-Shirt entwéckelt, dee ronderëm d’Auer all Beweegung vum Kierper op 360° matkritt.Besonnesch Profien awer kënnen net op esou Tracking-Methoden verzichten. Och de Lëtzebuerger Vëlosprofi Alex Kirsch, deen ee vun de Leader a senger Equipe Wallonie-Bruxelles ass, benotzt, nieft engem Bols-Miesser um Kierper, een Apparat deen ënnert anerem iwwer d’Pedalle seng Watt-Leeschtung festhält.Nieft der eigentlecher Trainingsanalyse fir sech selwer setzt den Alex awer och verschidden Donnéeë vu sengem Training op d’Plattform Strava, eng Aart soziaalt Netzwierk fir Sportler. Alles ganz ëffentlech, awer natierlech kanaliséiert, fir datt d’Konkurrenz net ze vill Informatiounen matkritt.Och den Daniel Hendrix, Trainer am Triathlon, gesäit virun allem d‘Virdeeler vum Sport Tracking. Zënter zwee Joer preparéiert hien de Joe Kurt, fir kënnen 2020 un de Paralympics zu Tokio deelzehuelen. An dësem Fall ass Tracking de Katalysator vun der Kommunikatioun.Wann den Athlet sech also a Form fonnt huet, awer fir den Training ze vill Leeschtung do oder de Bols ze héich war, kann den Daniel direkt reagéieren an dem Joe en nächste méi adaptéierten Training verschreiwen.Entretemps gi verschidden Date vum Joe och op der Lëtzebuerger Sportmedezin-Plattform TIPPS festgehalen. Well och Federatiounen ëmmer méi Interessi un de Leeschtunge vun hire Sportler hunn, wäerte sécher nach anerer dobäi kommen.Ëffentlech sinn de Joe an den Daniel awer bis ewell nëmme bei de Courssen. D’Informatioune vum Training gi just fir si perséinlech festgehalen.Alles an allem schéint Tracking also eng flott Saach ze sinn, wann ee weess, wéini ee wat a wou vu sech Präis gëtt. D’Technologien, fir Informatiounen opzezeechnen, ginn op alle Fall ëmmer méi performant an net zulescht kann et och grad fir Amateuren interessant sinn, sech op de sportleche Sozialnetzer ze weisen a mat aneren ze konkurréieren. Dat mécht de Sport sécher nëmmen nach méi interessant.