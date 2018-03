© AFP

D'Crew u Bord hat insistéiert, d'Sacoche mam Déier misst iwwert de Sëtzer an d'Gepäckfach kommen, obschonns d'Proprietairin sech dogéint gewiert hat. D'Airline huet sech duerno entschëllegt: "Dat ass en trageschen Accident, deen net hätt dierfe geschéien". Déieren dierfte guer net an d'Gepäckfächer gespaart ginn.



Zu dësem Virfall koum et e Méindeg op engem Vol vu Houston op New York. D'Proprietairin koum mat enge Puppelchen, engem Kand an hirem Hond an de Fliger a gouf do vun der Crew opgefuerdert, d'Sacoche mam Mupp an d'Fach iwwert de Sëtzer ze spären.



Eng Zeien huet nom Virfall erzielt, dass d'Fra sech dru gehalen hätt, der Crew z'erklären, dass hiren Hond an där Posch wier an dass si déi net wéilt dohi stellen. Ëmmer nees hätt d'Fra widderholl: "Mäin Hond ass do dran, dat ass mäin Hond". Si krut awer erkläert, dass d'Sacoche am Foussraum eng Gefor fir d'Passagéier wier, well d'Fra domat en Noutausgang verspäre géif an een anere driwwer fale kéint.



Den Hond huet wéi gesot, net iwwerlieft.



Et ass net déi éischte Kéier, dass déi amerikanesch Fluchgesellschaft United Airlines wéinst hirem schlechten Ëmgang mat Passagéier negativ Schlagzeile mécht. D'lescht Joer war en 69 Joer alen Dokter géint säi Wëllen aus enger iwwerbuchter Maschinn gezu ginn a gouf dobäi blesséiert. En Handy-Video hat sech massiv am Internet verbreet. Do virdru gouf et schonn en Tëschefall, well 2 jugendlech Passagéierinne refuséiert goufen, well hir Leggings géint den Dresscode vun der Airline verstouss hätt.