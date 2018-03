D'Wëssenschaftler vun der Central Queensland University an Australien hu fir Etüd, déi an der Fachzäitschrëft "PLoS ONE" publizéiert gouf, iwwer 15.000 Participanten ënnert d'Lupp geholl, dorënner souwuel Koppelen wéi och männlech a weiblech Singelen. Si goufen an engem Zäitraum vun 9 Joer medezinesch iwwerwaacht a do gouf festgestallt, dass d'Mënschen an enger Partnerschaft seelen en normaalt, gesond Kierpergewiicht hunn.



Ee Phenomen huet si nawell erstaunt: Obschonn Koppele méi Uebst a Geméis konsomméieren, manner fëmmen a manner Alkohol drénken, sinn et aner Facteuren, déi zum Iwwergewiicht bäidroen. Si hu méi Verflichtungen, wéi zum Beispill regelméisseg Familljeniessen, déi dozou féieren, datt ee méi Kalorien zou sech hëlt.



En anere Problem, dee besonnesch déi Leit mat Kanner kennen, schliisslech gehäit ee jo net gär eppes ewech, Elteren iesse ganz heefeg d'Reschter, déi hir Kanner um Teller leie loossen. Virun allem sinn dat majoritär Liewensmëttel mat vill Fett an Zocker.



Besonnesch markant ass awer als Grond, dass Koppele sech net méi unzestrenge brauchen, fir engem anere Mënsch ze gefalen. Si hunn hire Partner jo scho fonnt, deemno musse si net schlank an attraktiv fir en anere sinn.



D'Fuerscher hunn och nach festgestallt, datt Koppelen dozou tendéieren, iwwert en Zäitraum vun nëmmen 2 Joer iwwergewiichteg ze ginn an donieft och nach méi Sëtzlieder ze kréien, also méi virum Fernseh hocken.