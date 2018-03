Life&Style: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

Den Inneministère huet den Tëschefall confirméiert. Wéi et heescht, hätt sech d'Klapp vum Frachtraum geléist an esou wier en Deel vun der Charge, am Ganzen hat de Fliger 9 Tonne Gold gelueden, aus dem Fliger gefall. D'Personal vum Fluchhafen konnten nom Tëschefall eng 150 Goldbarren asammelen, déi um Tarmac verstreet louchen.Déi genau Ursaach, wisou d'Goldbarre sech geléist hunn, ass nach net gekläert. Nieft dem Problem mat der Klapp soll och nach e Gurt, deen d'Charge geséchert huet, sech geléist hunn, esou dat d'Goldbarren konnten aus dem Fliger falen.