U sech sollt United Airlines e Schéiferhond e Mëttwoch vun Oregon un d'Westküst vun den USA, op Kansas City transportéieren. Ma beim Ëmlueden gouf et eng Verwiesslung an den Hond ass nonstop bis a Japan geflunn. Um Fluchhafen zu Kansas stoung d'Proprietairin dogéint virun enger Dänescher Dogge.Um Guichet nogefrot, konnt der Fa awer keen direkt soen, wou hirem Hond dru wier. Eréischt den Dag duerno huet een erausfonnt, datt den 10 Joer alen Irgo a Japan gelant war. Fir d'Proprietairin eng Katastrof, hiren Hond hat während dem 16-Stonne-Vol weder Waasser nach Fudder hat, donieft hätt de Mupp och seng Medikamenter wéinst enger Ouerenentzündung gebraucht.E Porte-parole vun United Airlines huet d'Verwiesslung spéider confirméiert an erkläert, datt et béiden Déiere gutt geet. Wéi et zum Feeler komme konnt, dofir hat hie keng Erklärung.Eréischt en Dënschdeg war et op engem anere Vol zu engem déidlechen Tëschefall mat engem Hond koum, deen huet missen a senger Sacoche an d'Gepäckfach iwwert de Sëtzer plazéiert ginn.Esou Verwiesslunge schéngen awer keen Eenzelfall ze sinn. Och op engem Vol vuhat e Mupp méi Gedold missen opbréngen. Um Fluchhafen zu Palma war den "Tjui" vergiess ginn auszelueden an huet nach misse mat op Lille fléien. Vum Proprietaire als vermësst gemellt, goung d'Rees vun do aus nees mat der nächster Maschinn op Mallorca. Fir den Tjui war et e Vol vun am Ganzen 10 Stonnen.