E Verticale Marathon (15.03.2018) 42,195 Kilometer zeréckleeën, ass net einfach. Wann een awer do just Trape leeft, gëtt datt nach méi schwéier.

Sidd dir scho mol e Marathon matgelaf? Eent ass sécher, déi Meescht kommen dobäi schonn un hir kierperlech Grenzen. Ma stellt iech elo mol fir dir géift déi 42,95 Kilometer elo an der Héicht zeréckleeën, also net horizontal, mä vertikal. Wat brauch een dofir?

Richteg, Trapen!







1905 war déi éischt Trapecourse zu Paräis, an do ass et drëms gaangen, esou séier ewéi méiglech déi 729 Träppleken vum Eiffeltuerm zeréckzeleeën. Dat, wat mer iech elo weisen, ass nach eng Nummer méi tough... E vertikale Marathon zu Hannover, 12 Stäck, vill Trapen an ee Lëtzebuerger, deen do mat dobäi ass.