Medical Tourism op der ITB / Reportage Christian Schmit



Den Ursprong vum haidege Medical Tourism läit ganz laang zeréck. Schonn déi al Réimer si bei Termalquelle gereest an och d'Griiche woussten, datt d'Loft un de Mierer an an de Bierger besser fir d'Gesondheet ass.

E ganze Pavillon war déi Kéier op der ITB zu Berlin reservéiert fir Exposanten aus Däitschland, Polen, Kroatien, Italien, Tierkei, awer och Jordanien. Esou ass eng Klinik fir d'Aen aus der Tierkei déi gréissten op der Welt, mat 54 Kliniken um ganze Globus, dorënner zu Frankfurt oder zu Amsterdam. Aus Jordanien ass datt d'King Hussein Cancer Center vertrueden, eng vun de renomméierste Kliniken, wat d'Fuerschung am Kriibsberäich ugeet.

Den Expert vun der Internationaler Tourismusbourse Thomas Böhmke réit engem, wann ee wierklech ënnert de Palme wëll Operéiert ginn, datt een an d'Dominikanesch Republik flitt. Do gëtt et zu Phunta Khana eng ganz gutt Klinik, déi op Schéinheet-Ope spezialiséiert ass. An ënnert de Palme kann ee sech da vill besser vun der laanger OP erhuelen. Wann een da 4 Wochen "Vakanz" dohanne mécht, kann een och ëmmer nees zeréck an d'Klinik bei d'Doktere goen, déi een operéiert hunn.Reesen aus gesondheetleche Grënn hëlt ëmmer méi zou. Op déi nächst 10 Joer gekuckt leien d'Prognose bei 25 Prozent Wuesstem pro Joer. Grënn heifir si breet gefächert: Besser medezinesch Offer a Betreiung, den Traitement ass manner deierm wéi doheem, oder den Agrëff léisst sech mam Openthalt op enger attraktiver an touristescher Destinatioun kombinéieren.Genau wéi beim normalen Tourismus, gëtt och beim medizinesche Tourismus e Qualitéitslabel. Esou bestëmmt d' Medical Travel Quality Alliance all Joer déi beschten 10 Kliniken, déi speziell fir medezinesch Touriste gëeegent sinn.De Secteur erlieft aktuell also e klenge Boom. Den Thomas Böhmke ka sech dëst einfach erklären. Eng Operatioun oder e medizineschen Agrëff ass ni eppes schéines. Wann een dat awer mat enger Rees, also enger Vakanz, verbanne kann, also domadder eppes, wat positiv ass, mécht et dat de Patiente méi einfach.

Nächste Rendez-vous fir Exposanten aus där Branche ass dann Enn November op der 9. European Health Tourism Industry Conference zu Bréissel.