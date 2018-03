Mat senger Mount-Everest-Expeditioun vun 1978 - déi Éischt ouni Sauerstofffläschen - huet de Reinhold Andreas Messner sech an den Alpinismus-Geschichtsbicher veréiwegt. Hie stoung als Éischten op alle véierzéng 8.000er Bierger.



Haut engagéiert hie sech fir de Schutz vun der Biergwelt, virun allem den alpine Massentourismus ass him en Dar am A. Am Kader vu senger "ÜberLeben"-Tour, wou hien op seng laang Carrière zeréckkuckt, passéiert hien och zu Lëtzebuerg.



