Den éischte royale Gadget am Kader vum Prënz Harry senger Hochzäit mam Meghan Markle ass do: Et sinn "Heritage-Kondomer" vun der Mark Crown Jewels.

© crownjewelscondoms.co.uk

Scho bei der Hochzäit vum Prënz William a sengem Catherine gouf de Marché iwwerschwemmt vu royale Gadgeten: Tasen, Bicer, Kaarten a villes méi, op deenen d'Gesiichter vun der zukënfteger Koppel drop war. an déi goufen natierlech op wéi geckeg kaf. Do wonnert et net, dass och fir déi nächst Hochzäit vill Leit e Stéck vum Kuch wëllen hunn.Et schéngt, well schonn d'Koppel, wéi och d'Hochzäit e bësse méi onkonventionell sinn, dass och den éischte Gagdet vum Prënz Harry an dem Meghan Markle an eng net sou traditionell Richtung geet. Eng Firma huet sech nämlech un enger Serie vu kinneklechen Kondomer versicht a verkeeft déi elo online als royale Souvenir.D'Firma mam ironesche Numm "Crown Jewles" huet eng limitéiert Editioun vu Kondomer lancéiert, extra fir d'Hochzäit vun der royaler Koppel den 19. Mee. An der Këscht kritt ee 4 Gummie matgeliwwert. Schonn d'Këscht iwwerrascht duerch säin eenzegaartegen Design mat Pop-up-Figure vum Prënz Harry zesumme mat sengem Meghan. Musikalesch gëtt dat Ganzt nach ënnerstrach mat der Hymn "God Save The Queen & The Star Spangled Banner".