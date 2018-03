De Constantin Reliu war Ufank den Nonzeger Joren an d'Tierkei ausgewandert, fir do ze schaffen. Ewéi hien am Januar zeréck a Rumänien wollt kommen, hunn d'Autoritéiten hien ugehalen an him gesot, dass hien dout wier. Déi hunn him gesot, dass et zanter 2016 een Zertifikat géif ginn, wouraus ervir geet, dass de Constantin Reliu gestuerwe wier.Elo ass hie viru Geriicht gezunn, fir dës Attestatioun annuléieren ze loossen, dat awer ouni Erfolleg. Offiziell bleift de Constantin Reliu dout. Dëst ass awer guer net glécklech, well een deen net lieft, däerf net schaffen, keen Haus kafen a kritt keng sozial Hëllef.Hie wëll op een Neits virun d'Geriicht, fir do mat Dokumenter ze beleeën, dass hien déi ganz Zäit iwwer um Liewe war.