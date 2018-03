X

Riets ass vum St Patrick’s Day, dem wuel bekanntesten iresche Feierdag. An och zu Lëtzebuerg ass déi iresch an englesch-sproocheg Communautéit e Samschdeg am spéide Moien zesumme komm, fir dem St Patrick ze gedenken.



D'Participante sinn am Cortège vun der Gëlle Fra bis an d'Saint Alphonse Kierch gaangen, wou no der Mass mat ireschem Iessen, Musek an Danz gefeiert ginn ass.



De ganze Reportage gëtt et den Owend um 19h30 am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.



© Paul Theisen