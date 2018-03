D'Regierungsmembere waren do, fir dem Parteikolleg a Munnerefer Député-Maire Lex Delles eng Hand mat unzepaken - a se ware sech souguer net ze schued, fir bei ganz frëschen Temperaturen duerch d'Gander ze goen, fir do Dreck erauszefëschen.An dobäi schéngt sech absënns de Xavier Bettel gutt ameséiert ze hunn, wéi seng Laachkris no engem "Feeltrëtt" am Waasser beweist. D'Laache goufe gefilmt, op Facebook gepost an huet do natierlech d'Ronn gemaach ...... esou séier gëtt aus Schmotz eng Schmunz :-)