X

© AFP

Zu Harare, an der Haaptstad vum Simbabwe, war e Freideg den Owend d'Wiel vun der "Miss Albinismus", bei där 13 Frae matgemaach hunn. An traditionellen afrikanesche Kleeder hu si mussen iwwer de Catwalk goen a krute vum Jury och eng ganz Partie Froe gestallt.Um Enn huet Sithembiso Mutukura, eng 22 Joer jonk Studentin, gewonnen. Vill Leit géifen op Albinoen erofkucken, sot si no hirer Victoire. Si selwer hätt och vill duerchgemaach, ma si wéilt, datt Mënsche mat Albinismus couragéiert wieren a sech am Liewen duerchsetze kéinten.Albinismus ass eng genetesch bedéngte Stéierung, déi mécht, datt d'haut keng Pigmenter produzéiere kann. A verschiddene Länner an Ost- a Südafrika ginn Albinoen maltraitéiert. Dacks ginn der och ermuert, fir zum Beispill aus hire Kierperdeeler e Jus ze kachen, dee magesch Fäegkeete soll hunn. An Afrika ass de Phenomen vum Albinismus méi verbreet wéi an aneren Deeler op der Welt.D'Organisatrice vun der Miss-Wiel, d'Brenda Mudzimu, dreemt dann och scho vun enger globaler Wiel.Bis dohin ass et awer nach e Wee: Déi aktuell Gewënnerin Mutukura krut eng kleng Kroun, e Kuerf mat Liewensmëttel a 70 Euro - wat am aarme Simbabwe awer eng schéin Zomm ass.