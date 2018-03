© AFP

D'Léierin Andria Zafirakou, déi an engem Problemquartier zu London schafft, gouf fir hiren Asaz fir hir Schüler ausgezeechent. Si war ënnert den 10 Finaliste vum Concours, fir deen am ganzen 30.000 Kandidaten aus der ganzer Welt ugetruede waren.



D'Fra schafft bei der Alperton Community Schoul am Norde vu London an engem aarme Quartier mat ville Migranten. Fir mat de Schüler an den Eltere besser kënnen ze kommunizéieren, huet d'Andria Zafirakou d'Grondkenntnisser an net manner wéi 35 Sprooche geléiert, déi bei hir an der Schoul geschwat ginn. Si huet Changementer am Schoulprogramm duerchgesat, fir dësen un den Alldag vun hire Schüler unzepassen.



De Präis vun enger Millioun Dollar kritt déi bescht Léierin vun der Welt elo iwwert en Zäitraum vun 10 Joer ausbezuelt, ënnert der Konditioun, dass si op d'mannst fënnef Joer laang nach enseignéiert.