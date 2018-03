Life&Style: Am meeschte gelies

© Wikipedia

Déi kleng spuenesch Insel vu s’Espalmador op de Balearen gehéiert zanter kuerzem enger lëtzebuergescher Famill.

Wéi déi britesch Zeitung The Guardian schreift, hätt e Lëtzebuerger d’Insel vu ronn 137 Hektar Gréisst, fir ëmgerechent 18 Milliounen Euro kaf.



© Wikipedia

D’Insel läit tëscht Ibiza a Formentera an ass deels als Naturschutzgebitt ausgewisen. Bis op 2 Haiser an eng kleng Kapell ginn et weider keng Gebaier op der Insel.

Déi virege Proprietaire, en Architekt aus Katalounien, hat och der regional-Regierung vun de Balearen d’Insel zum Kaf ugebueden. Hinne war de gefrote Präis awer ze deier.