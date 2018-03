© AFP

An der Lescht gouf d'Heidi Klum ëmmer méi dacks zesumme mam Tokio-Hotel-Sänger Tom Kaulitz gesinn. Nodeems d'Gerüchter lancéiert goufen, tëscht deennen 2 kéint eventuell eppes lafen, gouf op gemeinsam geschäftlech Interessie verwisen.Eng gutt Frëndin vum 28 Joer ale Sänger, d'Shermine Shahrivar, huet d'Kaz awer aus dem Sak gelooss, et wier net méi just eng geschäftlech Bezéiung!Mat Sonnebrëll a Cap, fir onerkannt ze bleiwen, sou huet een den Tom Kaulitz gesinn de Ville-Quartier zu Los Angeles verloossen, wou dat fréiert 44 Joer aalt Model wunnt. Ma och virdrun hätten déi 2 sech scho méi dacks getraff. De Michael Michalsky, Jurymember bei der GNTM-Emissioun, hat si mateneen bekannt gemaach.An dem Heidi Klum säi "Beuteschema" géing de Gittarist a Sänger jo passen, och mat 16 Joer Altersënnerscheed, schliisslech loungen tëscht dem Model an hirem Ex Vito Schnabel och 13 Joer.