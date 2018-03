Extrait Yusuf Omar (22.03.2018) Den englesche Journalist bezeechent sech selwer als "Selfie-Journalist". Hien huet alles, wat hie fir seng Aarbecht brauch, a senger Täsch.

. Hie schafft ouni Bic a Blat an ouni Kamera, mä nëmme mat sengem Handy. Selwer bezeechent hie sech als "Jeans-Journalist", well alles, wat hie fir säin Job brauch, passt an d'Täsche vu senger Jeans. A Form vum Selfie-Journalismus huet de Yusuf Omar esou ënnert anerem de Biergerkrich a Syrien couvréiert.Defeiert "20 Joer Dream-Catcher" an invitéiert op eng ënnerierdesch Gebuertsdagsparty. Hie spillt dëse Weekend dräi mol am Rëmelenger Musée des Mines.Wou de John mat Musek ugefaangen huet, war denach guer net gebuer. Den 18 Joer ale Rapper gëtt schonn als Lëtzebuerger Eminem gehandelt. Säin éischten Album kënnt d'nächst Woch eraus.