Fir e Showcooking war de Frank Rosin, wuel ee vun de beschte Käch aus Däitschland, op der Springbreak. Do huet hie mat de Kollege vum Magazin geschwat.

Den Owend am Magazin

Déi Meescht vun eis kennen hien aus der däitscher Tëlee, aus Sendungen wéi „Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt auf“ oder als Juror bei „The Taste“. De Frank Rosin gehéiert definitiv zu de beschte Chefkäch an Däitschland. Säi Restaurant „Rosin“ am Ruhrgebitt hält schonn zanter 2011 seng 2 Guide Michelin-Stären. Mä fir de Fernsehkach kann et och emol buedemstänneg Kiche sinn, huet hien dem Monica Semedo e Mëttwoch beim Showcooking op der Springbreak verroden.

"Ein bisschen Sünde muss sein im Leben" seet de Frank Rosin ugeschwat op eng "Imbissbude". Hie selwer ass an esou enger grouss ginn, well seng Mamm eng hat, an huet dat Iessen haut nach gären. Woubäi, betount de Stärekach, kann een och Fast Food méi gesond gestalten, andeem een seng Fritten a speziellem Ueleg frittéiert oder ee seng Zoosse selwer mécht.

A senge Sendunge gëtt sech den 51-Jähregen och buedemstänneg a vun der Long op Zong, awer lässeg, Stéchwuert „Gaumensex“… Wat Sex mat Iessen ze dinn huet, ween doheem kacht a wéi de Frank Rosin eis Emissioun Famillen Duell fënnt, dat gesitt der am Gespréich mam Monica Semedo den Owend um 19 Auer am Magazin.