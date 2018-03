Et war déi 1. offiziell Staatsvisitt a Frankräich zënter 40 Joren. An et war e volle Programm fir déi grouss an héichkaräteg Delegatioun vu Lëtzebuerg.

© SIP

Eng Equipe vun RTL war zu Paräis an zu Toulouse mat derbäi a krut Ablécker op Plazen, wou d’Dieren soss fir de Public, an normalerweis och fir eis Kameraen zou sinn.



© RTL

Am Palais de l’Elysée, dem franséische President seng Residenz am Zentrum vu Paräis zum Beispill, wou franséisch a lëtzebuergesch Prominenz beim Staatsdinner derbäi war. Oder och op der Soirée am Musée Rodin, déi vun der groussherzoglecher Koppel gi war, an bei där och sämtlech Kanner vum Grand-Duc Henri a senger Fra Maria Teresa derbäi waren.

Wéi leeft esou eng Staatsvisitt of? Wat ass de Sënn an Zweck dervunner? A wat waren déi Ament déi hänke bliwwe sinn.



De Réckbléck op eng glamouréis Staatsvisitt am Magazin op RTL Télé Lëtzebuerg.



