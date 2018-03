© RTL Archivbild

Op Worldometers.com fënnt ee Statistike vun der ganzer Welt op ee Bléck. Dat heescht, do ginn an Echtzäit d'Zuele vun der weltwäiter Populatioun, déi ekonomesch Zuele wéi Depense bei der Gesondheet, Educatioun oder fir de Militär ugewisen. Et fënnt een awer och Zuelen iwwert d'Zerstéierung vun de Bëscher, d'Alimentatioun an dorënner fält och Obesitéit, Ënnerernierung, de Waasserkonsum, Energie an allgemeng d'Gesondheet.





Lauter Zuelen, déi rapid klammen.

Kucke mer eleng op déi aktuell Zuel vun de Mënschen, déi et grad op der Welt ginn, déi läit bei iwwer 7 Milliarden an et stellt ee fest, dass eis Populatioun méi séier klëmmt wéi just am Sekonnentakt.Et ass ganz impressionnant, wann een deenen Zuelen nokuckt, zum Beispill am Hibléck op d'Unzuel vu Puppelcher, déi grad an dësem Moment, wou een dat hei liest, weltwäit op d'Welt kommen.

Natierlech ginn do och d'Doudesfäll ugewisen.

Elleng op den Dag vum 23. Mäerz kann een um Site noliesen, dass schonn iwwer 31 Millioune Puppelcher op d'Welt komm sinn, dogéint si bal 13 Millioune Mënsche gestuerwen. D'Zuel kann ee bewosst och just vague halen, d'Chiffere lafen nämlech riicht weider.

Eleng bis Mäerz ass schonn iwwer 1 Millioun Hektar Bëscher zerstéiert ginn. Bei den CO2-Emissioune leie mer bei iwwer 8 Billiounen Tonnen an toxesch Chemikalien, déi an eis Ëmwelt gerode sinn, do läit de Chiffer bei iwwer 2 Milliounen Tonnen.Mä et fënnt een eng Heedewull vun aneren Zuelen op Worldometers.com. Zum Beispill wéi vill Zigaretten dëst Joer scho gefëmmt goufen a wéi vill Leit duerch hiren Zigarette-Konsum gestuerwe sinn. Wéi vill Millioune Liter Waasser scho verbraucht gouf, wéi vill Leit keen Accès zu propperem Waasser hunn, an an an...

Am beschten et kuckt ee sech déi faméis Livescore-Zuele selwer un: www.worldometers.info