De Pilot an de Co-Pilot si bis op Weideres suspendéiert ginn, nodeems erauskomm ass, dass si sech am Cockpit vun hirem Fliger an enger Héicht vun 9.000 Meter mat den Animatioune vu Snapchat ameséiert hunn. Déi britesch Fluchgesellschaft huet eng Ermëttlung ageleet.Si hu gedanzt, gelaacht a vill Fotoe geschoss, iwwerdeems hire Fliger voller Touriste war.