Iwwerdeems den Extremsportler säi Clip, deen nawell vill gekuckt gouf, feiert, si vill Leit schockéiert. D'Kritik: Dat klengt Meedchen schéngt ongeséchert ze sinn an huet keen Helm un. An och wann de Papp an engem zweete Post verséchert, dass hie säi Meedchen extra geséchert hat, stéisst hie bei munche Leit op kee Versteesdemech fir seng Aktioun.De Papp betount an de Kommentaren, dass hie just dem Wonsch vu sengem Meedchen gefollegt hätt. Et wier dat klengt Mecca gewiescht, wat säi Papp onënnerbrach ugebiedelt hätt, dierfe matzesprangen. Si hätt hiren éischte Bungee-Sprong och immens genoss a wollt direkt duerno souguer nach emol sprangen.Trotzdem kéint de Clip Konsequenzen hunn. Eng malaysesch Affekotin hätt de Clip och gesinn a vun enger onverantwortlecher a geféierlecher Aktioun geschwat. Dat huet d'Zäitschrëft "Free Malaysia Today" bericht. D'Kand hätt kënne blesséiert ginn an et wier donieft an der Responsabilitéit vun den Elteren, hir Kanner net onnéideg a Gefor ze bréngen. Sou eng Aktioun kéint duerchaus eng Plainte géint de Papp mat sech zéien.