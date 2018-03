Lawin um Elbrus begrueft Autoen ënnert sech (26.03.2018) E Samschdeg hat sech um russesche Bierg eng Lawin geléist.

Nieft den Autoe waren och vill Leit um Parking um Fouss vum Elbrus. Vill vun Hinnen hunn den Handy erausgeholl an déi surreal Zeen gefilmt. Verschiddener si souguer esou wäit gaangen, datt se knapp e puer Meter vun der Lawin ewechstoungen, fir esou no wéi méiglech dobäi ze sinn.De Bierg läit am Norde vum Kaukasus an huet eng Héicht vun 5.642 Meter. Et ass ee vun den 10 bekannteste Bierger op der Welt an ass och zimlech beléift bei Schifuerer, wéinst enge grousse Schigebidder.