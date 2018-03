Op Invitatioun vun der groussherzoglecher Koppel kommen de Kinnek Willem-Alexander an d'Kinnigin Máxima vum 23. bis de 25. Mee an der Grand-Duché.

© AFP

Den hollännesche Kinnek Willem-Alexander a seng Fra Maxima hei den 19. Oktober 2012 zu Lëtzebuerg, fir d'Hochzäit vum Ierfgroussherzog Guillaume mat der Comtesse Stéphanie de Lannoy. © Roland Miny - pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Dat hunn den Haff an de Service Information et Presse vun der Regierung e Méindeg am Nomëtteg matgedeelt.