D'Famill Andrzejewski huet den Jackpot geknackt (26.03.2018) Viru 5 Wochen ass déi nei Quiz-Sendung „Famillenduell“ hei ob RTL gestart ginn.

Elo huet déi éischt Famill den Jackpot geknackt. D’Famill Andrzejewski huet et 5 mol bis an d’Finall gepackt an ënnert anerem e Reesbong am Wäert vun 10.000 Euro gewonnen. Den Dan Spogen huet si zu Aasselbur doheem besicht an nogefrot, wat si dann elo mat dem Gewënn maache wäerten.

Wou et genee soll higoen, wësse si nach net. Ma iergendwou an d'Sonn, wou fir jiddereen eppes dobäi ass. RTL wäert jiddefalls mat der Kamera mat dobäi sinn, wann d'Famill Andrzejewski hire Reesbong aléist.