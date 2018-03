Success Story 2018 - Finall haut um 20 Auer (27.03.2018) Wee gewënnt d'Success Story 2018? Um Dënschdeg den Owend um 20 Auer gi mer et gewuer.





Success Story - Ausbléck op d'Finale

Déi 8 Finaliste mussen den Owend nach emol alles ginn! Ëmmerhi geet et ëm richteg schéi Präisser.

Déi 3 Gewënner kréie jidderee vun der Gemeng Déifferdeng 1 Joer laang e Lokal am 1535 gratis zur Verfügung gestalt. Zousätzlech gëtt et fir déi 3 eng Kommunikatiouns Campagne am Wäert vun 12.000€. 6.000€ an den RTL Medien a 6.000€ bei Editus. An da setze mer nach 10.000€ Startkapital fir den 1te Präis drop, 7.500€ fir den 2ten a 5.000€ fir den drëtte Gewënner. Dofir muss deen een oder aneren den Owend an der Finall nach emol Gas ginn an duerch onerwaart Challenge goen.