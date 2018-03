De Film "Phantom Thread" mat der Lëtzebuerger Actrice Vicky Krieps huet national an international fir Begeeschterung gesuergt. Elo och beim David Beckham.

Vicky Krieps "So Amazing"

Den Drama vum Paul Thomas Anderson mam Vicky Krieps an enger vun den Haaptrolle war ganzer 6 Mol fir en Oscar nominéiert. Zum Schluss gouf et den Oscar an der Kategorie "Beschte Kostüm".Am Grand-Duché huet d'Leeschtung vun der Lëtzebuerger Actrice fir vill Bewonnerung a Begeeschterung gesuergt. Ma och op internationalem Niveau, huet de Film ganz vill positive Feedback kritt .... sou wéi elo ganz rezent och vum David Beckham.