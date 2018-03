D'Eeër déi an der Hierstellung vun Impfstoffer gebraucht ginn, gi speziell dofir geziicht. D'hygienesch Oploen an dëse spezialiséiert Fabricke si vill méi streng wéi bei de gewéinlechen Hénger-Baueren. D'Eeër kaschten och en etlech méi deier wéi déi gewéinlech Eeër.





Net genuch Reaktivitéit bei onerwaarten Epidemien



Ausserdeem huet sech rezent erausgestallt, datt de Grippevirus AH3N2, deen an Eeër reproduzéiert gouf, sech verännert huet. Fuerscher sinn am gaangen ze préiwen, ob dëst en Impakt op d'Wierksamkeet vum Vaccin huet.

Aus all dëse Grënn sicht ee scho méi laang no méi efficacen Alternativen, fir de Grippevirus kontrolléiert ze ziichten. Zanter 15 Joer bréngen d'Wëssenschaftler et fäerdeg, de Virus an Zell-Kulture wuessen ze loossen. Dëst ass allerdéngs opwenneg an de Käschtepunkt deemenstspriechend héich. Wat mécht datt bis haut just 9% vun de Grippe-Vaccinen op dës Manéier produzéiert ginn.





Impfstoff aus der Tubak-Planz





Awer och opgrond vun Zellen, déi Insekten ausscheede kéint, een déi besote Protein ziichten an haut scho géifen domadder Vaccinen hiergestallt, wann och just eng Millioun am Joer, esou de Martin Friede vun der Weltgesondheetsorganisatioun. Hie rechent dass et nach 10-20 Joer dauert, bis d'Hierstellung vu Grippe Impfungen ouni Héngereeër auskennt.



An Zukunft kéint awer och d'Tubak-Planz eng gréisser Roll spillen. Fir just deen Deel vum Virus hierzestellen, dee fir den Impfstoff néideg ass. Nämlech eng Protein mam Numm Hemagglutinin.

D'Produktioun vu Grippe Impfungen op Basis vu befruchten Héngereeër ass awer aus ethesche Grënn problematesch. Dovunner ofgesinn gëtt et nach en anere ganz groussen Nodeel.