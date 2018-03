© Screenshot vun einsteinbros.com

Amplaz an d'Kichen ze goen, kann ee sech den amerikanesche "Breakfast" och emol einfach an d'Hoer schmieren...Wie sech elo d'Fro stellt, wisou soll ee fräiwëlleg no Speck a Kéis riche wëllen, deen dierft et iwwerraschen: méi Leit, wéi ee mengt.Den US-Bagel-Restaurant "Einstein Bros. Bagels" huet en neie Sandwich annoncéiert a feiert dëse mat engem ganz spezielle Gadget, engem limitéierte Set aus Shampoing a Balsam, ganz nom Motto "Look Incredible, Smell Edible".An d'USA brauch een dofir awer net ze reesen, hire Kéis-Speck-Set gëtt et ochze kafen. Den Undrang war allerdéngs därmoosse grouss, dass scho bannent e puer Deeg de ganze Stock ausverkaf war. Wéini deen nees opgefëllt gëtt, ass net gewosst, ma et kann ee sech scho virmierke loossen.