Op Karfreideg huet de Päiperleksgaart zu Gréiwemaacher fir d'Saison 2018 d'Dieren opgemaach. Tëscht Abrëll an Oktober sinn hei 500 Pimpampelen ze gesinn.

© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

Et sinn eng 40 verschidden Zorten. D‘lescht Saison goufen iwwer 35.000 Visiteure gezielt. De Gros kënnt aus der Groussregioun.