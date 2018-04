Op hirer Facebooksäite hunn d'Administration des services de secours d'Leit, déi Ouschtereeër sichen, opgeruff, fir hinnen ze mellen, wa si kleng Stécker, an der Gréisst vu Golfbäll, géife fannen. Déi géifen nämlech zu der chinesescher Weltraumstatioun "Tiangong-1" gehéieren, déi grad amgaangen ass, fir op d'Äerd ze falen.Eng spezialiséiert Ekipp géif déi Stécker dann den 3. Abrëll asammele kommen, ma et sollt ee se awer net upaken, well se nach ganz waarm kéinte sinn.[Crash de la station spatiale chinoise Tiangong-1]En date du 27 mars 2018, l'ASS a été informée par l'Emergency Response Coordination Centre (ERCC) de l'Union Européenne que la station spatiale chinoise Tiangong-1 serait en perdition et allait s'écraser sur la terre entre le 30 mars et le 2 avril. Prévue initialement de rentrer dans l'atmosphère au-dessus de l'Europe du Sud, l'ERCC a informé ce matin le CSU-112 que la station spatiale se serait désintégrée au-dessus du Luxembourg. La station spatiale a été complétement détruite lors de son entrée dans l'atmosphère. Cependant, il ne peut pas être exclu que de petits débris allant jusqu'à une taille d'une balle de golfe puissent avoir atteint le sol luxembourgeois. Ainsi, l'ASS demande à la population qui trouverait aujourd'hui lors de la traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques des débris de la station Tiangong-1, de bien vouloir nous informer par email à l'adresse info@secours.etat.luUne équipe spécialisée de l'ASS prendra alors contact avec vous dès mardi, 3 avril, afin de venir récupérer les débris en question. En attendant, nous vous prions de ne pas toucher aux débris qui peuvent encore être brûlants!

Den Hannergrond zum Geck ass awer dobäi e bësse méi seriö. Als Basis hu se beim 112 déi reell "Tiangong-1"-Statioun geholl, mat der d'Chinesen de Kontakt verluer hunn an déi an der nächster Nuecht wierklech an d'Atmosphär vun der Äerd wäert andréngen. D'ESA, wéi och déi zoustänneg chinesesch Autoritéite confirméieren awer, datt fir de Mënsch keng Gefor géif bestoen.D'Detailer dozou fannt dir hei.An awer kann een dëst als e gelongenen an och cleveren Abrëllsgeck bezeechnen, deen och duerch d'Beschreiwung vun de presuméierten Deeler vun der Raumstatioun perfekt op en Ouschtersonndeg passt... Also wann dir är Ouschtereeër net all asammele wollt, eng spezialiséiert Ekipp vum ASS ass iech vum 3. Abrëll u gär behëlleflech. :)