Léieren, fir mam Diabetes ëmzegoen (04.04.2018) Diabetes kann u sech jiddereen treffen a wann ee sech net richteg behandele léisst, kann een och grave gesondheetlech Suitten dovun droen.

D’Carla huet schonn zanter 16 Joer Diabetes Typ 1. Mat 2 Joer all Dag x Mol kucken, wéi d'Bluttwäerter sinn. 4 bis 5 Mol am Dag Insulin sprëtzen, net einfach fir eng Mamm.Duerch eng Pompel, déi d’Carla bei sech huet, kann hat seng Wäerter ganz einfach am Bléck behalen a reagéieren, wann d’Wäerter net stëmmen. U sengem Aarm ginn d’Wäerter gemooss, mam Handy kann hat déi dann ëmmer kontrolléieren. Si se ze héich, muss hatt Insulin sprëtzen.Ursaache fir den Typ 2 Diabetes ginn et der vill. Am heefegste gëtt awer wuel vum Iwwergewiicht geschwat. Esou ass dat awer net beim Typ 1 Diabetes. Deen ass einfach bemol do. Am heefegste si Kanner betraff, dofir nennen d'Dr. Carine de Beaufort an hir Ekipp an der Kannerklinik en och "Kannerdiabetes".Symptomer beim Diabetes sinn ëmmer déi selwecht, ob et den Typ 1 oder den Typ 2 ass. Sou kënnen zum Beispill Unzeeche wéi: heefegt op d’Toilette mussen, keng Energie méi hunn, vill Gewiicht verléieren a vill Duuscht, op eng méiglech Diabetes-Erkrankung hiweisen.Wann ee sech net richteg këmmert a seng Wäerter net reegelméisseg korrigéiert, kann den Diabates och schlëmm Folgen hunn.Wann ee léiert mam Diabetes ëmzegoen, verännert d’Diagnos d’Liewen zwar, ma se bestëmmt et awer net méi.