Dass d'Kachen an d'Bake wëssenschaftlech Prozesser mat physikalesche Parametere sinn, dat kréien d'Schüler am Kiche-Labo am Science Center erkläert.

Am Science Center zu Déifferdeng kann een zënter senger Ouverture d’lescht Joer d’Sciencen a prakteschen Atelieren am "Kiche-Labo" erliewen. Nom éischte Labo iwwert de Schockela stinn elo d’Prozesser, déi beim Bake zu enger knuspereger Textur an dem gudden Aroma féieren, am Virdergrond. Rezent ware Schüler aus dem Lycée Aline Mayrich aus der Stad zu Besuch am "Kiche-Labo".

Fir d’éischt heescht, et d’Chippen undoen, ewéi an engem richtege Labo. An dann entdecken déi Jonk während enger Stonn op eng praktesch Aart a Weis, wéi een Afloss d’Ingredienten aus de Liewensmëttel a physikalesch Parameter, ewéi Temperatur an Zäit, beim Baken op Kichelcher hunn.

Fir ze verstoen an z'illustréieren, wéi eng theoretesch Prozesser an de Kichelcher oflafen, gi se am Labo gebak. Loscht un der Kichen an un de Wëssenschafte maachen, dat ass d’Zil. Theorie a Praxis sollen esou kombinéiert ginn, dass eppes hänke bleift.



Zum Schluss gëtt ee belount an et kann ee souguer Testobjete vum Exercice iessen. Esou kann een d’Science mat alle Sënner erliewen.