10. "Katy Perry - Roar (Official)"

Op der 10. Plaz steet d’Katy Perry mat hirem Lidd "Roar". D’Lidd huet op Youtube iwwer 2,44 Milliarde Views, dat vu September 2013 bis haut. Och de Video vum Lidd ass relativ flott, hei ass d'Katy Perry eleng an engem Dschungel a frënd sech mat verschiddensten Déieren un, zulescht och mat engem Tiger.





9. "Enrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona"

"Bailando" vum Enrique Iglesias steet an eisem Ranking op der 9. Plaz, dat mat 2,48 Milliarde Views. D'Lidd ass am Joer 2014 erauskomm.

8. "Taylor Swift - Shake It Off"

Déi 8. Plaz ass och fir ee Lidd aus dem Joer 2014. "Shake it Off" vum Taylor Swift kënnt op 2,52 Milliarde Views. Fir de Video krut d'Taylor Swift allerdéngs relativ vill Kritik, dat well de Video wuel ze vill rassistesch gewiescht soll sinn. Richteg Konsequenze goufen et awer keng fir d'Taylor Swift.

7. "Maroon 5 - Sugar"

Maroon 5 erreecht mam Song "Sugar" déi 7. Plaz, dat mat 2,53 Milliarde Klicken zanter dem Januar 2015. Am Video-Clip iwwerrascht d'Band d'Gäscht op ville verschiddenen Hochzäiten a suergt iwwerall fir eng super Stëmmung.

6. "Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement)"

An eisem Ranking duerf de groussen Teenie-Schwarm Justin Bieber natierlech net feelen. De jonke Kanadier kënnt mat sengem Lidd "Sorry" op déi 6. Plaz vun den erfollegräichste Lidder op Youtube. Bal 3 Millioune Leit hu sech de Video-Clip op Youtube ugekuckt.

5. "Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk"

De Mark Ronson an de Bruno Mars beusprochen déi 5. Plaz fir sech, dat mat hirem Lidd "Uptown Funk". Am Video-Clip stellt de Bruno Mars op een Neits seng Danz-Konscht ënner Beweis. D'Lidd ass ee richtegen Ouerwuerm a rappt d'Leit einfach mat, esou wuel och déi iwwer 3 Milliarde Leit, déi sech de Video op Youtube ugekuckt hunn.

4. "PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V"

Déi 4. Plaz ass fir ee ganz aussergewéinleche Kënschtler, deen och mat sengem Video-Clip säi ganz eegenen Danz-Stil populär gemaach huet. Rieds ass vum Psy, dee mat "Gangnam Style" 2012 ee risegen Erfolleg gefeiert huet an domat och säin internationalen Duerchbroch. De Park Jae-sang, ewéi e richteg heescht, huet mat deem Titel d'Spëtzepositioun an den Charts an iwwer 20 Länner erreecht, ënnert anerem och hei a Lëtzebuerg. De Youtube-Video ass bis haut iwwer 3,13 Milliarde mol gekuckt ginn. Iwwregens war de Video fir 5 Joer laang de meescht-gekuckte Video op Youtube.

3. "Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]"

Elo klamme mir op de Podium, op der drëtter Plaz steet den Ed Sheeran. De britesche Singer-Songwriter huet den Ament ee wahnsinnegen Erfolleg, et féiert praktesch kee Wee laanscht de Brit, dee mat sengem Lidd "Shape of you" bei eis am Ranking op déi drëtte Plaz kënnt mat 3,36 Milliarde Views.

2. "Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack"

Op der zweeter Plaz steet ee ganz ganz emotionaalt Lidd. De Song "See you again" war den Titelsong vum 7.Deel vun der "Fast & Furious"-Rei. D'Lidd gouf dem Paul Walker gewidmet, de Schauspiller an Haaptacteur vun der Filmrei war den 30. November 2013 bei engem Autos-Accident am Alter vun nëmme 40 Joer gestuerwen. "See you again" vum Wiz Khalifa an Charlie Puth ass bis haut 3,48 Milliarde Mol gekuckt ginn an hat 2017 déi deemoleg Nummer 1 op Youtube ofgeléist.

1. "Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee"

Elo gëtt et awer eng nei Nummer 1 an déi huet schonn ee relativ grousse Virsprong. Eis Nummer 1 kënnt nämlech op ganzer 5 Milliarde Views op Youtube an dobäi ass d'Lidd nach net esou al. Am Januar 2017 ass de Partysong "Despacito" vum Luis Fonsi an Daddy Yankee erauskomm. An nëmme 7 Méint gouf de Video 3 Milliarde mol geklickt an ass esou op d'Plaz 1 gestiermt.