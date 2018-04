© Christophe Hochard

Zu Gréiwemaacher ass e Freideg déi 88. Editioun vum "Wäimoart".

30 Wënzer a Genossenschaften stellen hir Produiten aus. Nieft der Wäikinnigin, Jana Steinbach, war och vill Prominenz aus Politik um Rendez-vous.

Eng 400 Degustatioune vum Joergang 2017 sinn ënnert anerem méiglech.

1925, also virun 93 Joer, war déi 1. Editioun vum "Wäimoart". Zënter 2003 ass se am Sport- a Kulturzenter.



Méi an Toun a Bild am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.