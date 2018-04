An der Arena zu Tréier

Mat dobäi ware seng perséinlech Band KLUBBB3, de Ben Zucker, Ross Antony, de Jürgen Drews an dat jonkt Talent Helene Nissen, also net dat anert Helene, wéi villäicht deen oder aneren um Donneschdegowend gehofft hat. Ënnerstëtzt goufen d'Kënschtler vun den DDC Breakdänzeren.De Steve Muller war fir eis mat dobäi an huet Fotoe gemaach!