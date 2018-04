© RTL / Christian Schmit

Lëtzebuergerin am Costa Rica



D'Claudine Rousseau-Ricco ass virun 9 Joer mat hirem Mann an de Costa Rica gezunn. Antëscht huet d'Koppel sech mat engem Bed and Breakfast a soften Tourismus etabléiert. De Christian Schmit war op senger Rees duerch Mëttelamerika och bei der Lëtzebuergerin op Besuch.Costa Rica, Pura Vida, dat ass de Liewensmotto an deem ganz attraktive Land tëscht der karibescher Séi an dem Pazifik, mat Grenzen zu Panama an Nicaragua.Dem Charme vun der herrlecher Natur ass och d’Claudine Rousseau-Ricco verfall. Am éischte Joer Vakanz huet si den Terrain kaf, dunn d'Haus baue gelooss an et wier een duerno regelméisseg an d'Vakanz komm. Iergendwann ass d'Koppel mat hirem Jéngste ganz dohi geplënnert.Dem Claudine seng Wéi stoung zu Esch/Uelzecht, ma scho vum Studenteliewen un geet et iwwert d'Grenz, dat zu Montpellier. Séier léiert si och hire franséische Mann kennen. D'Claudine huet Erfahrung mat anere Länner a Kulturen. Et huet een och schonn a Südfrankräich, dem Maroc a Kanada gelieft. Elo wunnt een do wou anerer Vakanz maachen.Gemittlech, ganz nom Motto Pura Vida. Hei gëtt et kee Stress a keng Hektik.

Ëmmer op fir eppes Neits, dat ass d'Devis vun der Famill Rousseau-Ricco. Si waren nach ni méi laang wéi 10 Joer op enger Plaz, mä déi Kéier kéint dat sech änneren.

All Joer geet et awer zeréck an de Grand-Duché, schliisslech lieft déi ganz Famill an och d'Kanner do. an da ginn et nach d'Klassiker, déi et just zu Lëtzebuerg ginn, wéi de gudde Moschter oder de Kachkéis.



All ze vill Lëtzebuerger hu sech bis elo nach net op der Gäschtelëscht op der Rancho Capulin um Rio Tarcoles agedroen. Bis ewell just eng Persoun duerch Zoufall an de Rescht ware just Frënn a Famill. D'Claudine géif sech awer op méi Besuch aus dem Grand-Duché freeën.

Aus dem Panama kënnt de Patrick Arendt, de Lëtzebuerger deen dohin ausgewandert ass, vun Zäit zu Zäit bis laanscht, a mat deem een zesummeschafft, alt emol Clienten matbréngt. A genee dee Mann aus dem Panama stelle mir Iech deemnächst vir...