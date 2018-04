© AFP Archivbild

Et ass kee Witz: Wann een un engem "gebrachenen Häerz" leid, sollt ee besser bei den Dokter goen. Dat sougenannte "Broken-Heart-Syndrom" ass nämlech tatsächlech eng Krankheet, déi mat engem Häerzinfarkt ze vergläichen ass.Déi concernéiert Leit hu Péng an der Broscht a kréie schlecht Loft. Anescht wéi bei engem Häerzinfarkt si beim Broken-Heart-Syndrom, och Takotsubo-Kardiomyopathie genannt, d'Arterie vum Häerz awer net zou, trotzdem klappt d'Häerz manner séier an déi lénk Häerz-Kammer verännert hir Form.

De Risk fir en Hireschlag klëmmt

Laang Zäit huet een d'Symptomer vum gebrachenen Häerz net eescht geholl, se als harmlos ugesinn. An der Regel huet sech d'Häerzfunktioun an deene Fäll no spéitstens 3 Méint nees normaliséiert, ma nach no deenen 3 Méint kënnen nach seriö Suitten no enger Takotsubo-Kardiomyopathie opdauchen. Bis zu 4 Prozent vun de Patiente si souguer doru gestuerwen.Dat beweist eng Etüd, bei deenen d'Date vun iwwer 84 Männer a Fraen ausgewäert goufen.5 Joer nom Broken-Heart-Syndrom hate Patienten en Hireschlag. D'Etüd huet opgedeckt, datt d'Patiente mat där Krankheet mat 6,5 Prozent däitlech méi heefeg en Hireschlag haten, wéi déi Patienten, déi virdrun en Häerzinfarkt haten (3,2%).

Wat léist den Hireschlag aus?

Net nëmme de Verloscht vun engem Mënsch, deen ee gär hat, och Sträit oder aner emotional Erliefnesser, wéi zum Beispill kierperlech Problemer no enger Infektioun oder engem Accident, kënnen de Broken-Heart-Syndrom ausléisen. Dat gebrachent Häerz kann deemno duerch eng psychesch, wéi och physesch Ursaach ausgeléist ginn. Souguer Erliefnesser, bei deenen ee sech immens gefreet huet, kënnen zu sou engem Syndrom féieren.Firwat genee dës Krankheet entsteet, ass, dem Däitschen Zentrum fir Häerz-Kreeslaf-Fuerschung e.V. (DZHK) no nach net gewosst.

Wien ass méi betraff?

D'Fuerscher stinn aktuell nach viru villen oppene Froen. Gewosst ass, datt d'Krankheet besonnesch heefeg bei Fraen no de Wiesseljoren optrëtt. D'Ausléiser bei männlechen a weibleche Patienten ënnerscheede sech awer. D'DZHK-Etüd weist, datt méi Fraen duerch emotionale Stress e gebrachent Häerz kréien. Bei de Männer ass et de kierperleche Stress.