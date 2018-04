Léa Linster a Petra Moske vun Asbl "Nestwärme" am Interview (10.04.2018) Am Dezember d’lescht Joer gouf d’Asbl Nestwärme hei zu Lëtzebuerg gegrënnt.

Eigentlech bräicht ee si guer net méi virzestellen: Eis Lëtzebuerger Stärekächin. Eenzeg Fra, déi jeemools de Bocuse d’or gewonnen huet. Bekannt och am Ausland, ënnert anerem duerch Optrëtter wéi deen an der Emissioun „The Taste“.

Eng Erfollegsgeschicht, déi fir si am Alter vu 14 Joer ugefaangen huet: ewéi si an den Elteren hire Café-Restaurant, ee Coq au Vin fir 16 Leit op den Teller huet brénge missen, an d’Leit begeeschtert waren iwwert dat Natur-Talent. Trotz Studien am Droit huet si awer séier nees an d’Kichen zréckfonnt: 1982 huet hiren Restaurant zu Fréiseng hier Dieren opgemaach. Dee 5 Joren duerno och säi Stär kritt huet.

1989 war et du sécherlech ee groussen Highlight an hirer Karrière: si wënnt de renomméierten Bocuse d’or-Präis!



Duerno: En zweete Restaurant zu Käl, eng Epicerie an der Stad, sëlleche Kachbicher, déi sech verkafen ewéi waarm Bréidercher, Kächin bei presitigéise Gala-Dinneren am Ausland an och haut mat 62 Joren steet si nach ëmmer an hirer Kichen an servéiert hir Gäscht „avec Amour“, fir si selwer ze zitéieren. A genee an deem Esprit gëtt si sech elo engem weideren neien Challenge, als Presidentin vun der Asbl "Nestwärme".