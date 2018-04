© Youtube

De bekannten US-Komiker John Oliver huet a senger Late-Night Show ("Last Week Tonight with John Oliver") nees seng Léift fir de Lëtzebuerger Ex-Premier an EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker gewisen. Am Kader vum Orban senger Electioun an Ungarn ass den John Oliver a senger Emissioun iwwert den alen an neie President Victor Orban hiergezunn. Dobäi huet hien dunn iergendwann ze bedenke ginn, dass et a sech net falsch wier, de Victor Orban als Diktator ze bezeechnen, nach besser wier et, wann een him dat géif an d'Gesiicht soen.

An hei kënnt de Jean-Claude Juncker dann an d'Spill, dee jo bekannterweis genee dëst gemaach huet, dat um EU-Sommet zu Riga am Joer 2015. Dat Ganzt gouf jo och op Video festgehalen an huet schonn deemools international vill Leit zum Laache bruecht.



Am Video warnt de Jean-Claude Juncker d'Leit jo schonn op englesch vir, dass den Diktator géif kommen. Bei der Begréissung selwer seet hien dann effektiv "dictator" zu him a schléit dem Orban relativ ongenéiert eng op de Bak. Dass hien domadder duerchkënnt, fënnt den US-Komiker wéi et schéngt sensationell, a schéngt ëmmer méi begeeschtert vum Lëtzebuerger Ex-Premier ze sinn, och wann et virun allem dem Jean-Claude Juncker seng Aart a Weis opzetrieden ass, déi gutt ukënnt.

2015 war jo e ganzen Zesummeschnëtt vun de Begréissungen zu Riga gemaach ginn, an deem och ze gesinn ass, wéi den Ausseminister Jean-Asselborn, genee sou wéi de Victor Orban, eng op de Bak kritt oder de belsche Premier Charles Michel op d'Glatz gekësst gëtt. Schonn deemools ass de Youtube-Video international bekannt ginn.

Ma dass den John Oliver sech mam Jean-Claude Juncker huet, ass ee scho virun engem Mount gewuer ginn. Ufank Mäerz gouf et nämlech e Video vun him an der Show "Last Week Tonight with John Oliver", wou et ëm d'US-Stroftaxen op EU-Produite gaangen ass.