Ronn 1.000 Lëtzebuerger hu Parkinson (11.04.2018) Virun iwwer 200 Joer huet den James Parkinson d'Nerve-Krankheet beschriwwen. Wat am Gehir geschitt, weess een, firwat d'Zellen ofstierwen awer net.

Zanter bal 20 Joer huet de Marco Thielen Parkinson. Den Escher war eréischt 40 Joer al, wéi dës Krankheet bei him ausgebrach ass.

Bei dëser Nervekrankheet stierwen e Grupp Zellen am Gehir lues a lues of. D'Konsequenz ass e Mangel un Dopamin.

Fir d'Famill Thielen war d'Diagnos "Parkinson" wéi e Schlag an d'Gesiicht. Virun allem am Ufank. Et war ee Gefill, wéi wann een hinnen de Buedem ënnert de Féiss ewechgezunn hätt.

80 Prozent vun de Leit kréien no 65 Joer Parkinson. Et wär eng Krankheet, déi sech iwwer vill Joren hinzitt. Mënschen, déi a jonke Jore vun dëser Krankheet betraff ginn, sinn éischter seelen.

3 Medikamenter den Dag muss de Marco Thielen anhuelen. Dës kënnen allerdéngs net déi natierlech Produktioun vun Dopamin ersetzen.

Tëscht 7 an 10 Millioune Mënsche si weltwäit vu Parkinson betraff. Eng 1.000 Leit sinn et zu Lëtzebuerg. Hei bei eis am Land soll elo en Netzwierk mam Numm "ParkinsonNet" agefouert ginn.

Firwat déi Zellen am Gehir ofstierwen, ass nach net bekannt. De Marco an d'Irène Thielen versichen hiert Liewen an den Alldag sou gutt et geet ze genéissen.