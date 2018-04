Well d'Déieren nuets dobausse "Party" gemaach hunn, musse si hir Nuechte vun elo un dobanne verbréngen.

E Séiléiw um Strand © AFP (Archiv)

Eng Nopesch vum Kölner Zoo hu sech beschwéiert. Zwee Séiléiwe géifen ze vill Kaméidi maachen. Gemooss goufe 54 Dezibel, am Verglach, eng Méimaschinn kënnt do op 80. Fir festzestellen, wou de Kaméidi hierkënnt, goufe Kameraen opgeriicht. Dobäi koum eraus, datt déi zwee Séiléiwen nuets aus hirem "Haus" erauskommen an dann dobaussen, wou si och schwammen a fir d'Spectateuren ze gesi sinn, gejaut hunn.Dësen Deel vun hirem Zwinger läit awer a Richtung Noperschaft, esou datt eng Fra sech beschwéiert huet. Elo mussen déi 2 Séiléiwen owes dobanne bleiwen, si krute souzesoen "Hausarrest".