En Exemplär vun der Australescher Mary River Deckelsmouk. © AFP

D'"Mary-River Turtle" kënnt aus der Regioun ronderëm Queensland a lieft just, wéi den Numm et scho seet, am Mary River, engem Floss. Et ass e ganzt speziellt d'Déier. Obwuel et zu de Reptilie gehéiert, huet e speziellt Organ an hirem Hënner, déi et him erlaben, fir och ënner Waasser z'otmen. Esou kann dës Deckelsmouk bis zu 3 Deeg ënner Waasser bleiwen, ouni musse fir Loft ze huelen, opzedauchen.Ma net nëmmen dat eleng mécht d'Déier esou opfälleg. Och säi "Look" hëlleft do ganz vill. Mat gréngen Hoer gesäit si e bëssen esou aus, wéi e Punk oder och wéi eng Figur aus der Kanner-Emissioun "Pokemon". Duerch dëse Look war d'Déier an de 70er an 80er Jore vum 20. Jorhonnert en an Australien ganz beléiften Hausdéier.Nach speziell mécht dëst Déier, datt et extrem laang brauch, bis et sexuell aktiv gëtt, dat eréischt mat 25 Joer. Ma de Grond, wisou d'Déier op d'Lëscht vun de menacéierten Aarte vum zoologeschen Institut vu London kënnt, ass, datt souwuel säin natierleche Liewensraum duerch d'Baue vun Dämm zerstéiert gëtt, ma och, datt d'Eeër gesammelt ginn, fir dono déi kleng "Mary River Turtles" als Hausdéieren ze verkafen.Den ZSL bedauert donieft, datt op der Welt ëmmer ganz vill gemaach géif ginn, wa Villercher oder Mamendéier op der Lëscht géife stoen, ma dëst bei Reptilien, déi deelweis scho vill méi laang op der Äerd liewen, wéi aner Déieren, dat net de Fall wier.Nieft dëser "Punk-Deckelsmouk" stinn nach ënner anerem déi sougenannte "Schwäinsnues-Schildkröt" an d'Lieder-Schildkröt, wat déi gréisste Deckelsmouk op der Welt ass a bis zu 900 Kilo schwéier ka ginn, nei op der Lëscht vun de vum Ausstierwe menacéierten Déierenaarten.