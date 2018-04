Eng Vakanz am September 2017 zu Kapstadt huet alles verännert. D'Touristendestinatioun ass zwar flott, ma et ginn och aner Facetten. E Guide huet dem Lee déi aner Säit vu Südafrika gewisen, eng manner schéi Säit: d'Liewen als Weesekand an enger vun den äermste Regiounen am Land. Ware bis dohi Carrière maachen a Sue verdénge wichteg, war fir d'Lee op eemol kloer, dass si eppes wéilt zeréckginn, vläicht och, well si selwer hir éischt Liewensjoren an engem Weesenheem verbruecht huet, ier si an eng léif Famill koum.Elo setzt sech d'Lee, nieft hirem Job, fir d'Weesenhaus „Buphumelele“ an, sicht no Sponsoren a Leit, déi d'Mama Rosie finanziell ënnerstëtzen an hire Projet weiderbréngen.

Wien ass d'Mama Rosie?

D'Rose Mashale gouf vu CNN als eng vun 10 Persoune weltwäit als Heldin nominéiert an huet et, duerch hiren onermiddlechen Asaz an hiert grousst Häerz souguer an d'Top 10 vun den "Heroes 2017" gepackt.

Alles huet domat ugefaang, dass si an der Géigend vun hirem neien Doheem zu Khayelitsha ganz vill Kanner an de Stroosse begéint huet. D'Mamme hu si sech selwer iwwerlooss, entweder well si schaffe gaang sinn oder op der Sich no Aarbecht waren. D'Rose konnt et sech duerch d'Aarbecht vun hirem Mann erlaben, doheem op hir Kanner opzepassen a si huet ugefaang d'Nopeschkanner mat ze versuergen. Knapp eng Woch méi spéit, waren et der 36.

Khayelitsha gehéiert zu enge vun den äermste Regiounen a Südafrika, mat iwwer enger Millioun Awunner a wäit iwwer 14,000 Weesekanner. Déi Meescht hu kee fléissend Waasser oder Stroum.

1989 huet d'Rose de „Baphumelele Educare Center“ gegrënnt, ma nodeems d'Mama Rosie, wéi si zum deem Zäitpunkt vu Jidderengem genannt gëtt, e plakegen a kranke Puppelchen bei d'Dier geluecht krut, gouf doraus e Weesenheem. Hëllef krut si deemools keng, keen huet d'Kand vermësst an eng Plaz, wou de klenge Jong kéint hin, gouf et net. Och d'Police huet net gehollef, de Contraire, si hu een Dag méi spéit en zweete Puppelchen bruecht.





Dat war 2000, mëttlerweil hunn iwwer 5,000 Kanner en neit Doheem bei der Mama Rosie fonnt. Déi meescht Kanner, déi bei hir ukommen, si krank, ënnererniert, kommen aus ganz schlechte Verhältnisser oder goufe mësshandelt. De Gros vun de Kanner hunn hir Elteren verluer oder goufe ganz einfach ausgesat.



D'Weesenheem gouf an all de Joren ëmmer méi grouss an et koume vill nei Projeten dobäi. Et gëtt eng Crèche an e Préscolaire mat Plaz fir 250 Kanner am Alter tëscht 3 Méint a 6 Joer an et schaffen 170 Leit fir „ Buphumelele“, dovun 85 benevol. Nieft dem Projet fir déi Kleng, ginn et och aner Zentre fir verschidden Alterskategorien, wéi zum Beispill engem Bauerenhaff, wou d'Teenager léieren sech selwer ze versuergen a sech op hiert spéidert Liewen ze preparéieren. Et gëtt nach en Zentrum fir Erwuessener an en Hospice.

Fir d'Mama Rosie ass et domat awer nach laang net gedoen, si plangt u weidere Projeten. E feelt nach ëmmer un enger uerdentlecher medezinescher Versuergung am äermsten Deel vu Südafrika, dowéinst soll an Zukunft en „House Care Center“ entstoen, mat Dokteren.





Wien de Projet wëll ënnerstëtzen, kann entweder Sue spenden oder e Bléck op hir Wish List geheien.