De 16. Abrëll gëtt um groussherzoglechen Haff all Joer en duebele Grond fir ze feieren. De Grand-Duc Henri an de Prënz Sébastien hu Gebuertsdag.

© Cour grand-ducale / Lola Velasco / tous droits réservés

De Grand-Duc Henri feiert dëst Joer säin 63. Gebuertsdag.Hien ass de 16. Abrëll 1955 um Schlass Betzder als eelste Jong vun der deemools ierfgroussherzoglecher Koppel, dem Jean an der Joséphine-Charlotte vu Lëtzebuerg, op d'Welt komm.Den Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume vu Lëtzebuerg ass zanter dem 7. Oktober 2000 de Groussherzog vu Lëtzebuerg.Säi kompletten Titel ass "Groussherzog vu Lëtzebuerg, Herzog vun Nassau, Grof vu Sayn, Königstein, Katzenelnbogen an Diez, Buerggrof vun Hammerstein, Här vu Mahlberg, Wiesbaden, Idstein, Merenberg, Limburg an Eppstein".Dat zweet Gebuertsdagskand um Haff ass dann de jéngste Fils vun der groussherzoglecher Koppel, de Prënz Sébastien. Hie kritt 26 Joer.Son Altesse Royale le Prince Sébastien, Henri, Marie, Guillaume, Prince de Luxembourg, Prince de Nassau et de Bourbon-Parme - wéi de Prënz mat sengem ganzen Numm heescht, ass de 16. Abrëll 1992 an der Maternité Grande-Duchesse Charlotte zu Lëtzebuerg op d'Welt komm.