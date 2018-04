Am Abrëll 1998 goung en Internetsite online, dee fir e risegen Hype gesuergt huet. Ufanks war Party.lu als Event-Agenda geduecht.

Nodeems awer eemol Fotoen eropgeluede goufen, gouf de Site zu där Plattform fir d’Lëtzebuerger Nuetsliewen a besonnesch d’Party-Fotoen hu fir de grousse Succès gesuergt.

Bis zu 20.000 Visiteuren hat de Site pro Dag. Party.lu war Ufank den 2000er Joren de meescht geklickte Lëtzebuerger Site iwwerhaapt. E Succès, mat deem den deemools 17 Joer ale Grënner Jacques Pütz net gerechent hat. Hien huet de Site erweidert, sou datt een och säin eegene Profil uleeë konnt. 27.000 Säite gouf et deemools. Party.lu war also e Virleefer vu Facebook. Just, datt ee sech net als "friends" verbanne konnt. Op déi Iddi wier de Jacques Putz och gär komm, verréit hien eis.

Den Internetsite gëtt et zanter 2006 net méi. Sou goung eng Ära op en Enn, déi e Samschden am Melusina op der party.lu-Soirée ee Revival erlieft huet. Bekannte vun deemools erëmgesinn, d’Musek aus den Enn 90er an Ufank 2000er, mä kënnen d'Leit och nach feiere wéi fréier, wéi virun 20 Joer?