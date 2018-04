Et wier zwar wéi déi berühmte Sich "nach der Stecknadel im Heuhaufen", trotzdeem wéilt si et probéieren - an zwar iwwert d'Medien, well d'Sich op Facebook hätt näischt bruecht.Et schéngt also, op d'mannst emol beim Carmen aus Bayern, esou richteg gefunkt ze hunn: "Ich wünsch mir so sehr, dass er gefunden wird!"... do dierft jo bal de Schnéi geschmolt sinn!No enger éischter Mail huet si RTL souguer eng Foto vu sech gemailt. An direkt och nach eng vum gesichte Frank oder Franz, deen hir um Freideg, 16. Mäerz 2018 an Éisträich am Stubaital opgefall war, ma déi publizéiere mir aus Dateschutzgrënn net. Och eng prezis Beschreiwung vu senge Kleeder loosse mer eraus - et weess ee jo ni ...

Hallo,



ich hoffe, hier spricht jemand deutsch.



Bin schon total verzweifelt, weil ich auf der Suche nach jemandem bin. Nach stundenlanger erfolgloser Suche in Facebook wende ich mich an euch. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.



Ich bin aus Bayern, heiße Carmen und war am Freitag, den 16.03.2018 zum Skifahren im Stubaital. Abends war ich mit einer Arbeitskollegin und zwei Arbeitskollegen an der Apres-Skibar an der Mutterbergalm am gelben Schirm.



Dort hab ich einen sehr netten Luxemburger kennengelernt, leider konnten wir uns wegen der lautstarken Partymusik nicht wirklich richtig unterhalten.



Erst hatten wir immerzu Blickkontakt, haben geflirtet und zusammen getanzt ... es hat total geknistert, wenn ihr versteht was ich meine.



Bevor wir Kontaktdaten austauschen konnten, kam viel zu schnell ein anderer Arbeitskollege, der uns dort abgeholt hat.



Jetzt muss ich Tag und Nacht an ihn denken! Alles was ich von ihm weiß ist, dass er Franz oder Frank heißt, [...] und er spricht deutsch.



Vielleicht könnt ihr ja mal eine Durchsage machen, wer an dem besagten Abend dort war oder jemanden kennt, der dort war.



Ich habe ein Foto von ihm, das könnte ich schicken, falls sich jemand meldet und natürlich ein Foto von mir.



Ich weiß, das ist die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, aber einen Versuch ist es wert. Oder habt ihr eine bessere Idee, wie ich ihn finden könnte?



Ganz lieben Dank im Voraus schon mal, auch wenn's nichts wird ...



Liebe Grüße aus Bayern

Carmen



Wa sech een ugesprach fillt, stelle mir gären de Kontakt hier :-)