© AFP

D'Chelsy Davy © AFP

D'Natalie Pinkham © AFP

D'Florence Brudenell-Bruce © AFP

D'Cressida Bonas © AFP

Ier sech de Prënz Harry a säi Meghan verléift huet, waren nach eng jett aner Dammen op der Lëscht vun de potenzielle Prinzessinnen.Seng éischt offiziell Léift war d', déi am Zimbabwe op d'Welt komm ass. Kenne geléiert huet de Prënz Harry d'Chelsey 2004, wéi hien no sengen Etuden a Südafrika gereest ass. D'Chelsy huet no hiren Etuden zu Cape Town, Droit zu Leeds studéiert.D'Koppel huet gär a vill gefeiert, a gouf dowéinst vun de Paparazzi op bal all Schratt begleet. Hir On-Off-Bezéiung huet am Ganze 7 Joer gedauert an d'Chelsy duerft och op deem een oder aner royalen Event mat dobäi sinn, wéi zum Beispill op der Hochzäit vum Prënz William mam Kate Middleton 2011. Laang gouf spekuléiert den Harry géif d'Chelsy duerno och bestueden, ma nach an deem selwechte Joer hunn déi Zwee sech am Gudde getrennt.De Prënz Harry an d'Chelsy Davy sinn zanterhier gutt Frënn, an zwar sou gutt, dass dem Harry seng Ex och op d'Hochzäit, den 19. Mee invitéiert ass.Eng Relatioun soll de Prënz Harry och mat der Sport-Presentatricegehat hunn. Allerdéngs gouf ni confirméiert, ob déi Zwee tatsächlech eng richteg Bezéiung haten. Déi éischt Foto vun hinnen war nämlech eng, wou den Harry der 8 Joer méi aler Reporterin un d'Brëscht gräift. Gewosst war an der Ëffentlechkeet just, dass si ganz gutt Kollege wieren an eng Affär gehat hätten.Eng kuerz an hefteg Summer-Affär gouf dem Prënz du mamnogesot, nodeems mam Chelsy Davy Schluss war. D'Model war an där selwechter Situatioun, bei hir war et kuerz no der Trennung vum Multi-Millionär Henry St George, deen si duerno bestuet huet.Bal verlobt hätt de britesche Prënz sech duerno bal mam. Bal zwee Joer laang war den Harry mat der Dänzerin an Actrice zesummen, ma dee ganze Medierummel huet der Bezéiung net gutt gedoen. Kuerz ier d'Verlobung sollt offiziell annoncéiert ginn, huet d'Koppel sech getrennt. Och d'Cressida Bonas ass op d'Hochzäit invitéiert.An dat si wuel verstan just déi offiziell, oder manner offiziell Bezéiungen, respektiv Relatiounen. D'Donkelziffer ass wuel bei wäitem méi héich.

Bio-Taart aus der "Violet Bakery"

D'Koppel huet sech fir hir Hochzäit am Mee eng Bio-Taart erausgesicht, déi d'Proprietairin, Claire Ptak, vun der renomméierter Patisserie "Violet Bakery" zu London soll maachen. Et soll eng richteg Fréijoerstaart ginn mat Zitrounen a Hielennerbléien mat liichten Aromae vum Fréijoer. D'Dekoratioun soll och aus richtege Bléie bestoen.

E royal Béier extra fir d'Hochzäit

Prost op d'Prënzekoppel! Extra fir d'Hochzäit huet eng Brauerei vu Windsor e Béier entwéckelt, deen an hiren Aen déi perfekt Mëschung ass fir déi royal Occasioun.Am "Harry & Meghan's Windsor Knot" ass souwuel briteschen, wéi och amerikaneschen Happ dran. Wéi d'Windsor & Eton Brewery mécht souguer e Wuertspill draus: "Marrying these ingredients creates a new pale ale that is young, fresh and full of character".Scho fir d'Hochzäit vum Prënz William mam Kate am Joer 2011, hat d'Brauerei e "Windsor-Knot-Béier" erausbruecht.Passend zum Béier gëtt och d'Gesetz wéinst den Ëffnungszäite vu Pubben um Dag vun der Hochzäit gelackert. Den 19. Mee ass de Caféen deemno erlaabt bis 1 Auer moies opzeloossen. Och erlaabt ass et deemno Alkohol nach méi laang wéi just bis 23 Auer ze zerwéieren.D'Inneministerin Amber Rudd huet mat där Decisioun vill Zoustëmmung aus dem Public kritt a betount: "Esou hu mer méi Zäit um Éierendag vum Prënz Harry a Meghan Markle d'Glas fir si ze hiewen. Et ass jo schliisslech och en Dag vum nationale Feieren".